Capcom fjerner Denuvo fra Resident Evil Village på PC

HQ

Resident Evil Village fortsetter å polere opplevelsen, og den nyeste oppdateringen som har kommet til PC-versjonen løser noen av dem. Dette gjøres ved å blant annet fjerne DRM-beskyttelsen til Denuvo.

Det er ikke første gang et spill har hatt problemer med denne programvaren som brukes av utgivere og studioer for å beskytte koden til spillene sine, selv om den har vist seg ubrukelig ved mange anledninger tidligere. SteamDB har oppdatert Resident Evil Village-fanen med et notat som sier følgende: "Removed third-party DRM - Denuvo Anti-tamper 5 different PCs in one day machine activation limit".

Å fjerne den kontroversielle programvaren vil garantert oppmuntre PC-spillere som var motvillige til å prøve spillet til å gi Ethan Winters og Chris Redfields en sjanse før de utforsket det nyeste Resident Evil 4.