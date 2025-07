Capcom forbereder oppdatering 1.020.02.00 for Monster Hunter Wilds

HQ

Så bra og vellykket som Monster Hunter Wilds var ved lanseringen, og nå ser det ut til at spillet har eldet ganske dårlig. Det handler ikke så mye om å miste kvalitet med spillingen, men om å vente på tekniske forbedringer og optimaliseringer som enten er ufullstendige eller ikke løser problemene i det hele tatt. Dette har blitt spesielt smertefullt på PC-versjonen (Steam), der generelle anmeldelser av Capcoms spill har gått til Blandet, og nylige anmeldelser til "Ekstremt negativ".

Hvis studioet ønsker å begynne å snu denne situasjonen og gjenopprette forholdet på gode vilkår med spillerbasen, må det organisere en større vedlikeholdsplan for spillet, og i dag ser vi et første skritt. I dag rapporterte Monster Hunter Wilds support en liste over kjente feil etter versjon 1.020.01.00, og skisserte at både disse og andre kjente feil som påvirker både konsoll- og PC-versjonene (fra 8. juli) vil bli løst med den kommende oppdateringen 1.020.02.00. Nedenfor er den fullstendige listen over oppdateringsnotater.

Problemer som planlegges løst i ver. 1.020.02.00



Når du snakker med Nata i Kapittel 6-1: Lenker i en kjede, vises en svart skjerm som forhindrer videre spillfremgang.



*Dette problemet løses ved å fullføre Lagiacrus ekstraoppdraget "Skjelvende blå strømmer". For å låse opp dette ekstraoppdraget må du fullføre sideoppdraget "Forest Doshaguma".



Lagiacrus-oppdraget kan ikke aksepteres på nytt ved noen anledninger.



Seregios-oppdraget kan ikke aksepteres på nytt ved noen anledninger.



En feil som førte til at plasseringen av popup-kapsler endret seg utilsiktet under visse forhold.



Lagiacrus kan svømme på himmelen ved noen anledninger.



Når du kjemper mot Lagiacrus i flerspillermodus, kan det hende at jegeren ikke reagerer på noen kontroller.



Når du kjemper mot Lagiacrus, kan det hende at støttejegeren ikke kommer opp av vannet.



Når du monterer Seregios med et stort sverd eller en tung buepistol, kan det hende at noen angrep ikke registreres.



Når du bruker Charge Blade, reduseres skarpheten mer enn før.



En feltundersøkelseshistorikk kan bli slettet ved noen anledninger.



En feil som førte til at størrelsen på monstre i etterforskningsoppdrag som var lagret før titteloppdatering 2, endret seg etter at den ble brukt. (Dette påvirker ikke oppdrag som først ble lagret etter oppdateringen).



*Denne oppdateringen vil også gjenopprette størrelsen på monstrene i etterforskningsoppdrag.



En feil som førte til at fargene på Seikret som var lagret før Titteloppdatering 2-oppdateringen ble endret til standardfargen når du valgte Seikret-tilpasning etter at den ble brukt. (Dette påvirker ikke fargene som først ble lagret etter oppdateringen).



*Denne rettelsesoppdateringen vil gjenopprette fargene på Seikret til innstillingene som ble lagret før Titteloppdatering 2. Hvis det er gjort justeringer etter at dette problemet oppstod, vil de nye fargejusteringene forbli.



Forhåpentligvis vil samfunnet igjen stole på utviklingsteamet med disse løsningene, og Monster Hunter Wilds vil snart komme tilbake til de store jaktene.