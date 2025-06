Capcom forklarer sin tilnærming til Leon S. Kennedy i Resident Evil Requiem

HQ

Da Capcom løftet gardinen på Resident Evil Requiem tilbake på Summer Game Fest, avslørte det at hovedpersonen vil være (i det minste delvis) Grace Ashcroft og ikke Leon S. Kennedy (helt) som noen tidligere rykter hadde antydet. Selv om mange ser ut til å være helt fristet av RE9, er det mange som er nysgjerrige på hvorfor Leon ikke fikk full kontroll.

Som en del av Capcom Spotlight, som dukket opp på et ugudelig tidspunkt i går kveld, dukket mange utviklere opp på en Creator's Message-video der de diskuterte flere deler av skrekkoppfølgeren og hvorfor beslutningen var å gå visse veier ... inkludert hvordan Leon passer inn i den større helheten.

I følge regissør Koshi Nakanishi, blir vi fortalt: "Vi har alltid tenkt på å gjøre Leon til hovedpersonen, men det er vanskelig å lage et skrekkspill basert på ham. Han ville ikke ha hoppet over noe som en bøtte som faller. Ingen vil se Leon bli skremt av hver minste ting. Så han passer faktisk ganske dårlig til skrekk."

Etter å ha overlevd Raccoon City og Salazar Castle, og så mye mer, har Leon blitt en desensibilisert tøffing, noe som gjør ham til et upraktisk valg for en skrekkhovedrolle, ettersom han sannsynligvis bare ville gitt et rundspark til ethvert monster som kom i veien for ham.

Likevel, vil du gjerne se Leon som den eneste mannen for jobben i RE9?