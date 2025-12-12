Capcom gir oss en sniktitt inn i fremtiden til Mega Man Dual Override, sitt nye 2D-eventyrspill

Capcom har endelig avslørt nattens siste store overraskelse, og det er intet mindre enn den offisielle tilbakekomsten til Mega Man i et helt nytt originalt eventyr. Det har vært med stor fanfare og bare noen få sekunder med spill, men vi har allerede sett de første bildene av Mega Man Dual Override.

Alt vi vet så langt er at det vil være en mye mer fremmedgjort Mega Man i karakterens klassiske stil, i et 2D-siderullende eventyr med mye arkadesmak. Foreløpig vet vi ikke så mye mer om det, bortsett fra at det kommer til alle plattformer (PC, PS4, PS5, Xbox, PS4, PS5, Nintendo Switch og Nintendo Switch 2), og at det forventede utgivelsesvinduet akkurat nå er 2027.

Ikke noe mer å si, sjekk ut Mega Mans fornyede design i Mega Man Dual Override nedenfor.