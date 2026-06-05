Capcom har "andre uannonserte titler" planlagt for dette regnskapsåret

HQ

Siden Resident Evil Requiem ble lansert i slutten av februar, er spillet teknisk sett ikke en del av Capcoms inntjening for regnskapsåret som avsluttes 31. mars 2027. Spillet kom ut for tidlig, og det er grunnen til at de millioner av eksemplarer det flyttet i mars 2026 tilskrives den siste regnskapssyklusen.

Dette betyr at både Pragmata og Onimusha: Way of the Sword er satt til å være det japanske selskapets store salgsdrivere for dette pågående regnskapsåret, med Pragmata som blir en to-million selger etter et par uker, og Onimusha som skal lanseres i september.

Men det er mer i vente fra Capcom. I en nylig Q & A om økonomiske resultater snakket Capcom om sine prognoser for dette regnskapsåret, og bemerket at Street Fighter-filmen ikke er tatt i betraktning ennå, men at den har "andre uannonserte titler" i rørledningen.

Det er uklart hva disse vil være, men det går mange rykter om en ny Resident Evil-remake, og vi vet at Capcom liker å lansere disse spillene på senvinteren/tidlig vår, så kanskje vi bør holde utkikk etter en kunngjøring på en av de forestående messene... Ellers vet vi at Monster Hunter Wilds og Resident Evil Requiem skal få DLC-er, men disse faller neppe inn under kategorien uannonserte titler.

Hva håper du Capcom har på gang?