Capcom har flere store uannonserte spill som skal slippes innen april neste år

Capcom har nå delt sine resultater for finansåret 2019 (som sluttet den 31. mars), og de hadde både imponerende salgstall og litt interessante detaljer å komme med. I sistnevnte kategori finner vi det faktum at Capcom har "flere store titler på vei" som skal slippes dette finansåret, altså innen den 31. mars neste år. Og det virker virkelig som at de mener alvor, for de regner med å selge tilsammen 28 millioner spill i samme periode, som er en del mer enn fjorårets 25.3 millioner.

Capcom avslører også at Monster Hunter: World nå har solgt 15.5 millioner eksemplarer (og er deres bestselgende spill noensinne) samt at Resident Evil 3 har fått en god start med 2.5 millioner solgte eksemplarer. Hva Capcom har på gang som skal få dem til å nå 28 millioner solgte spill vet vi ikke, men med tanke på hvor bra de har gjort det i det siste er vi genuint nysgjerrige. Det kan jo tenkes at Resident Evil 8 er blant dem, men det holder ikke alene. Kanskje de holder på med et Monster Hunter til neste generasjon?

Hva tror og håper du på?

Takk, Twinfinite