Capcom har ikke glemt Mega Man-serien

HQ

Det er få figurer som kan måle seg med Capcoms Mega Man, men til tross for hans unike posisjon i spillverdenen er det lenge siden det ble lansert en ny del av serien.

At fansen har skreket etter mer fra "The Blue Bomber" er ikke noe nytt, men nå har til og med aksjonærene i det japanske spillselskapet begynt å forhøre seg om fremtiden til spillserien.

Under et nylig investeringsmøte (takk, VGC) skal en person ha spurt Capcom-ledelsen om de har noen planer for oppfølgeren, og svaret var at spillskaperen hele tiden ser på muligheten for å lage flere spill med karakteren i hovedrollen :

"Mega Man er en av våre høyt verdsatte IP-er, og vi vurderer hvordan vi kan lage spill for det på en kontinuerlig basis."

Det siste spillet som ble lansert med vår blå plattformhelt var Mega Man 11, og det ble utgitt for nesten seks år siden, den 2. oktober 2018. Vi i Gamereactor synes endelig det er på tide med et nytt Mega Man -eventyr, og det burde ha blitt lansert i går.