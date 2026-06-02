Capcom har vurdert å sette et Resident Evil -spill i Japan

Til tross for at Silent Hill og Resident Evil er to av de mest berømte spillseriene gjennom tidene, har de to rivaliserende franchisene skapt av japanske utviklere aldri tidligere utforsket en japansk setting. Dette endret seg nylig da Silent Hill kom for den førstnevnte serien, men når det gjelder den sistnevnte, har Capcom fortsatt ikke brakt den ikoniske Resident Evil-sagaen til Japans kyster ut fra et settingpremiss.

Dette er imidlertid noe Capcom har utforsket og lekt med internt, som i et intervju med den japanske publikasjonen Futaman (som lagt merke til av VGC), forklarer produsent Masato Kumazawa at teamet faktisk har hatt samtaler om å gjøre dette til en realitet.

"Jeg tror en japansk setting er noe alle japanske Resident Evil-fans har tenkt på, og jeg har også vurdert det selv. Siden utviklingsteamet primært er basert i Japan, tror jeg alle medlemmene har tenkt på det. Selv om Japan ikke har dukket opp som spillsetting så langt, kan det hende at det dukker opp en gang i fremtiden."

Dette er absolutt en plausibel idé i dag, ettersom Capcom har eksperimentert mer og mer med Resident Evil-formelen, det være seg å tilby mer klaustrofobisk førstepersonsskrekk som i Resident Evil VII: Biohazard, men også i form av å utforske narrativet med sine aldrende karakterer, ettersom vi har sett både Chris Redfield og Leon S. Kennedy med mange rynker etter de siste kapitlene i sagaen.

Ville du spilt et Resident Evil-spill som utspiller seg i Japan?