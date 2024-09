Capcom hinter til ny retning for Ace Attorney

Ace Attorney-serien har hatt en konstant strøm av utgivelser, med de nye remastrede versjonene av spillene som opprinnelig ble gitt ut på Nintendo DS og 3DS, inkludert noen som var eksklusive for Japan, og som har blitt utgitt for første gang på engelsk.

HQ

Bare i 2024 ga Capcom ut Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy og Ace Attorney Investigations Collectionmed ny grafikk, nye tilgjengelighetsalternativer og funksjoner, for PC og alle moderne konsoller.

Men mange fans venter spent på et nytt spill i serien, det som teknisk sett ville være Ace Attorney 7. Det siste nye spillet i serien ble utgitt i 2016 for 3DS(Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice), så det er på tide.

Og den gode nyheten er at det er gode sjanser for at det skjer før eller senere. Fra Capcom har Kenichi Hashimoto forsikret at "Ace Attorney-serien ikke vil slutte å produsere innhold".

Imidlertid er det fortsatt ingen kjente planer om at Capcom utvikler et nytt Ace Attorney-spill. Faktisk kan det godt hende at han refererer til andre satsinger, som merchandising og "mixed media".

Dette var hans fulle verdener, ifølge Nintendo Everything's oversettelse fra det japanske NetLab:

"Ace Attorney-serien vil ikke slutte å produsere innhold. Vi har definitivt mange retninger vi ønsker å vokse videre i, inkludert blandede medier. Det er ting vi ønsker å snakke om når tiden er inne for å avsløre noe, men for øyeblikket kan jeg ikke si så mye."

Det beste er at Capcom har gått tom for gamle spill i serien å lage på nytt: alle hovedspillene og spin-offene (Miles Edgeworths og The Great Ace Attorney Chronicles) har blitt utgitt på nytt, med det eneste unntaket Professor Layton vs. Phoenix Wright, som Capcom ikke eier (Level-5 gjør det).

Det betyr at hvis de vil ha nye spillutgivelser, er det eneste de kan gjøre å produsere nye spill... Med mindre de planlegger noe helt annet innenfor kategorien "mixed media".