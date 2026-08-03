Capcom jobber med en «Hard Mode» til Dragon’s Dogma 2

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Om et par måneder vil Capcom invitere spillerne tilbake til verdenen av Dragon's Dogma 2, da RPG-spillet utvides med en stor ny pakke med innhold kalt Dark Arisen, samtidig som tittelen også lanseres på Nintendo Switch 2. Denne utvidelsen vil by på nytt historieinnhold, fangehull og forbedringer fra grunnspillet, noe som til sammen utgjør rundt 25 timer med ekstra innhold. Utvidelsen skal lanseres i sin helhet som Capcoms store tilbud den 9. oktober.

Nå som lanseringen nærmer seg, fortsetter Capcom å dele mer og mer informasjon om Dragon's Dogma 2, blant annet gjennom et innlegg med spørsmål og svar fra utviklerteamet på spillets Steam-side, der en rekke planlagte funksjoner blir fremhevet.

Midt i denne spørsmål-og-svar-sesjonen ble det kort avslørt en annen viktig og sentral funksjon, som Capcom hittil ikke hadde satt søkelyset på. Dragon's Dogma 2 vil snart få en «Hard Mode», som skal «gi en tilfredsstillende utfordring for erfarne spillere som har nådd, eller nærmer seg, nivågrensen», slik regissør Kento Kinoshita har bekreftet.

Hard Mode ble bekreftet da utviklingsteamet ble spurt om vanskelighetsgraden i Dark Arisen-innholdet, og Kinoshita forklarte også: «Selv i Normal Mode øker vanskelighetsgraden gradvis etter hvert som spillerne kommer seg gjennom utvidelsesinnholdet, og møtene med fiender blir stadig mer utfordrende underveis. Når spillerne når midten og de senere stadiene av innholdet, har vi balansert det slik at selv de som allerede har nådd statistikkgrensen, fortsatt kan nyte et meningsfullt utfordringsnivå.»

Produsent Naoto Oyama berørte også dette litt og forklarte at startnivået for området «Lost Rites» er 20, mens startnivået for «Forsaken Dominion» er 40. Disse nivågrensene «gjelder imidlertid bare for begynnelsen av hvert innhold», siden «etter hvert som spillerne kommer videre, øker utfordringen gradvis, og begge opplevelsene blir stadig mer krevende.» Oyama avslørte til og med «at spillerne står fritt til å prøve seg på dem selv under det anbefalte nivået» ved ganske enkelt å besøke Brant på tavernaen i Vernworth, selv om disse er referansepunkter som vil gjøre hvert område lettere å takle.

Når det gjelder Hard Mode, ga Oyama en liten hint om når vi vil få mer informasjon om modusen, og sa: «Følg med for ytterligere oppdateringer angående detaljene om Hard Mode og lanseringsvinduet.»