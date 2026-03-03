Capcom kunngjør presentasjon for denne uken fylt med Mega Man, Street Fighter, Pragmata og mer

HQ

Det føles som om det er en flom av spillarrangementer akkurat nå, med noe nytt å se på hver uke. Senest i dag kunne vi glede oss over Nintendos Indie World-sending, og nå har Capcom kunngjort at de, etter lanseringen av Resident Evil Requiem, er klare for en mer omfattende Capcom Spotlight.

Dette vil bli sendt 5. mars kl. 22:00 GMT, med en spilletid på 35 minutter. I løpet av den tiden får vi se følgende titler - og forhåpentligvis noen overraskelser :



Mega Man Dual Override



Mega Man Star Force Legacy Collection



Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection



Pragmata



Street Fighter 6



Når det gjelder Street Fighter 6, vil vi sannsynligvis få se Alex, som vil bli lagt til ensemblet 17. mars, men det er ikke umulig at vi også får vite mer om hva som er i arbeid. Mega Man: Dual Override ble annonsert på The Game Awards i fjor og er neste del i den vanlige Mega Man-sagaen, der Capcom holdt en konkurranse blant fansen som fikk lage Robot Masters til eventyret, som vi tidligere har rapportert om. Vi får sannsynligvis se vinneren, og kanskje får vi et litt mer spesifikt lanseringsvindu enn bare 2027.