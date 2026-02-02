Capcom lanserer dedikert nettside for Okamis 20-årsjubileum

HQ

En av årets mange merkedager i spillverdenen er Okamis 20-årsdag. For å feire denne begivenheten, som finner sted i april, har Capcom opprettet en egen nettside for spillserien. På denne siden takker selskapet alle som har spilt serien:

"Vi takker deg oppriktig for at du har hatt kontakt med Ōkami i løpet av de siste 20 årene."

De antyder også at det vil skje noen ting i løpet av dette året, men om dette bare er merch og andre ting gjenstår å se :

"Måtte dette året bli et år hvor vi fortsetter å pleie nye bånd sammen med dere alle, og går videre inn i en enda lysere fremtid. Vi kommer til å lansere ulike jubileumsprosjekter, blant annet varer og arrangementer i forbindelse med 20-årsjubileet."

Vi vet allerede at en oppfølger er på vei, ettersom den ble kunngjort under The Game Awards 2024. Den blir utviklet av Hideki Kayima, som også skapte det første spillet.