Medlemsinnlogging
nyheter
Okami

Capcom lanserer dedikert nettside for Okamis 20-årsjubileum

De sier også: "Vi kommer til å lansere ulike minneprosjekter, inkludert 20-årsjubileumsvarer og arrangementer."

HQ

En av årets mange merkedager i spillverdenen er Okamis 20-årsdag. For å feire denne begivenheten, som finner sted i april, har Capcom opprettet en egen nettside for spillserien. På denne siden takker selskapet alle som har spilt serien:

"Vi takker deg oppriktig for at du har hatt kontakt med Ōkami i løpet av de siste 20 årene."

De antyder også at det vil skje noen ting i løpet av dette året, men om dette bare er merch og andre ting gjenstår å se :

"Måtte dette året bli et år hvor vi fortsetter å pleie nye bånd sammen med dere alle, og går videre inn i en enda lysere fremtid. Vi kommer til å lansere ulike jubileumsprosjekter, blant annet varer og arrangementer i forbindelse med 20-årsjubileet."

Vi vet allerede at en oppfølger er på vei, ettersom den ble kunngjort under The Game Awards 2024. Den blir utviklet av Hideki Kayima, som også skapte det første spillet.

Okami
Gratulerer Amaterasu.

