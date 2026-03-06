Capcom lanserer en oversiktstrailer for det kommende Onimusha: Way of the Sword

HQ

Det er faktisk 20 år siden det siste ordinære spillet i Onimusha-serien ble utgitt, men det er mer på vei, og Onimusha: Way of the Sword ble annonsert allerede i 2024. Det har blitt vist ved flere anledninger siden den gang, men i år kommer det endelig ut.

Under Capcom Spotlight-arrangementet torsdag kveld benyttet Capcom anledningen til nok en gang å presentere en Onimusha: Way of the Sword -trailer, men denne gangen var den litt mer omfattende enn tidligere. I denne tre minutter lange Overview -videoen får vi møte viktige karakterer i historien, ta en titt på forskjellige miljøer, sjekke ut demoniske fiender og, fremfor alt, få et glimt av spillingen. Det ble også bekreftet at premieren er planlagt til 2026.

Onimusha: Way of the Sword vil bli utgitt på PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X.