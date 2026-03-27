Resident Evil Requiem

Capcom legger til en fotomodus på Resident Evil Requiem som en del av den siste oppdateringen

I tillegg til å love det vanlige utvalget av feilrettinger og lignende.

En ny oppdatering har nettopp blitt introdusert for Resident Evil Requiem, og selv om det ikke er en veldig stor oppdatering, for det meste bare å knuse bugs og forbedre ytelsen, legger den til en funksjon som uten tvil vil vekke interessen til store deler av samfunnet.

En fotomodus er lagt til i spillet, som er tilgjengelig via pausemenyen. På alle plattformer kan du nå begynne å ta bilder av Grace og Leon for å dokumentere den forferdelige reisen din gjennom klinikken, Raccoon City, det skjulte laboratoriet og så videre.

Utover dette er oppdateringsnotatene ganske korte, men du kan se dem i sin helhet nedenfor.

Alle plattformer

:


  • Fotomodus er lagt til. Den kan åpnes fra pausemenyen.

  • Rettet en feil som gjorde at fremdriften var umulig under visse forhold.

  • Skrivefeil på enkelte språk er rettet.

  • Karakteruttrykkene i noen av mellomsekvensene har blitt justert for å formidle følelser bedre.

  • En rekke problemer er rettet for å forbedre spillopplevelsen.

Steam/Epic Games Store:


  • Fikset visuelle feil som oppstod med enkelte GPU-drivere.

  • Fikset en feil som førte til at spillet krasjet under noen omstendigheter.

