nyheter
Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

Capcom lokaliserer Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy til flere språk

Det virket umulig at vi noen gang skulle få se et Ace Attorney-spill oversatt til spansk eller portugisisk, men mirakelet har skjedd.

HQ

Den mest overraskende kunngjøringen fra Capcoms Tokyo Game Show 2025-sending var ikke på grunn av en stor ny kunngjøring som overskygget resten av det digitale arrangementets kunngjøringer, men snarere tvert imot. For første gang i sin lange historie vil et spill i Ace Attorney-serien bli lokalisert til nye språk som aldri før har blitt sett i serien, nemlig Portugisisk (brasiliansk) og Spansk (latin).

Denne språkoppdateringen vil komme i en større patch til Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy den 19. november. Oppdateringen vil også inneholde andre forbedringer av livskvaliteten, blant annet en funksjon for valg av episoder, gallerimodus, et alternativ for automatisk avspilling og et forbedret brukergrensesnitt for testimonial-fasen.

Forhåpentligvis betyr dette at Capcom planlegger å gi ut de andre titlene og samlingene i den produktive serien på nytt med nye språkpakker, slik at den blir tilgjengelig for et mye bredere publikum som har ventet i årevis på å få prøve den ut.

HQ

