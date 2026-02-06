Capcom og Panasonic går sammen om en offisiell Resident Evil Requiem nakkehøyttaler

HQ

Ønsker du å få en mest mulig skremmende opplevelse når du spiller Resident Evil Requiem senere denne måneden? I så fall har Capcom og Panasonic gått sammen om å lage en enhet du ikke vil gå glipp av.

Det er en halshøyttaler med tema for Resident Evil 9, og det er en dings som passer rundt halsen din og leverer surroundlyd slik at du føler deg nærmere og mer oppslukt i spillet. Den har en hovedsakelig rød kropp, blå LED-belysning og Requiem-merkevarebygging, og det er spesielt Sound Slayer SC-GNW10S-BH-modellen som brukes som en del av dette samarbeidet.

Det som er uklart er om enheten vil få en global lansering, ettersom det så langt bare ser ut til å være en japansk nettside for den. På en slik side kan vi etter oversettelse finne følgende beskrivelse.

"Infeksjonen begynner i det øyeblikket du starter den opp. Denne Panasonic Store Plus-modellen er et samarbeid med "Resident Evil Requiem." Den har en blodig rød kropp, en spesiell oppstartslyd med en motivmelodi, et app-grensesnitt som gjenspeiler verdenen til "Resident Evil Requiem," og en spesiell emballasje med hovedpersonen Grace Ashcroft. En lyd som stiger opp fra halsen din vil lokke deg inn i den "infiserte sonen".

Prisen er satt til 35 200 yen, altså rundt £165/€190, og dingsen skal etter planen lanseres 26. februar med salg helt frem til februar 2027.