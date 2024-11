Capcom og Timi Studio avduker Monster Hunter Outlanders, et nytt open-world-spill for mobile enheter

Capcom og TiMi Studio kunngjorde tidlig i morges Monster Hunter Outlanders, et nytt spill for iOS- og Android-enheter. Bare denne gangen, i motsetning til Niantics Monster Hunter Now, vil Outlanders være en 100% åpen verden overlevelse og skapningsjaktopplevelse.

Det vil også være en samarbeidsopplevelse der du kan bli med i en gruppe på opptil fire jegere for å utforske nye regioner og jakte og plyndre Monster Hunter-franchisens berømte bestiarium. Du kan oppgradere utstyret og jakte på stadig større (og farligere) byttedyr. TiMi Studios idé bak Outlanders er å "nyte Monster Hunter-opplevelsen sammen med venner, når som helst og hvor som helst".

"Det er på tide at mobilspillere kan nyte det som gjør Monster Hunter til en av de mest elskede franchisene i spillverdenen", sier Dong Huang, produsent i TiMi Studio Group. "Monster Hunter Outlanders tilbyr ikke bare spillerne en autentisk jaktopplevelse, men det gjør det også i en massiv åpen verden med det fellesskapet og de sosiale systemene som spillerne er ute etter i dag."

Den eneste haken for øyeblikket er at de ennå ikke har satt en konkret utgivelsesdato, selv om det er planlagt flere tester før den tid - følg med hvis du vil bli involvert! Og nyt teaser-traileren Monster Hunter Outlanders nedenfor.