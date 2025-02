Capcom om Monster Hunter Wilds for Nintendo Switch 2: "Vi trenger å lære hvordan vi skal bruke det best" Ryozo Tsujimoto minner om at kunngjøringen er ny og innrømmer at "vi må ta oss tid" til å bli bedre kjent med maskinvaren.

HQ Monster Hunter Wilds vil endelig lanseres om to uker og endres som en av de største utgivelsene i Q1 2025, noe som betyr at vi kan dele med deg våre siste praktiske inntrykk med et nytt område og vårt tredje intervju med utviklerne gjennom hele prosjektet, i videoen nedenfor. Men når det lander, vil Capcoms nyeste eventyr ha premiere på PC (med en sterkt tilpasset versjon), PS5 og Xbox Series X/S, så med Nintendo Switch 2s kunngjøring fortsatt varm, ønsket vi å spørre produsent Ryozo Tsujimoto om en potensiell port for Monster Hunter Wilds på Switch 2. HQ "Selvfølgelig har vi ikke noe ekstra å kunngjøre i forhold til plattformer fra Monster Hunter Wilds utover det som allerede er der ute", sier den japanske utvikleren til Gamereactors Javier Escribano i videoen. "Men vi er også i samme situasjon som alle andre med Switch 2: Det er en helt ny kunngjøring, og vi må ta oss tid til å lære oss nøyaktig hvordan maskinvaren fungerer og hvordan vi bruker den best, og det er noe som kommer til å ligge i fremtiden for oss." Så der har du det, med Ryozo-sans ordlyd, og med tanke på hvor krevende en AAA-utgivelse på tre plattformer er nå for tiden, ser det ut til at MH-teamet ennå ikke har blitt kjent med Nintendos nye maskinvare, enn si forstått dens sanne potensial på dette stadiet før lansering. Med mange nylige trippel-A-utgivelser for PS5 og Xbox Series ryktes å lande på Switch 2, forventer du at Wilds vil gjøre Monster Hunter bærbar igjen? Legg igjen en kommentar nedenfor.