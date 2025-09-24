Capcom Online Program TGS 2025: Onimusha: Way of the Sword avslører hovedpersonens fortid i ny trailer

HQ

Tokyo Game Show er nå åpnet, og i dag (i henhold til europeisk tidssone) startet de ulike spillselskapenes arrangementer, og det ser ut til at årets 2025 kommer til å bli en sterk en. Først ut var RGG Summit, der Like a Dragon-studioet kunngjorde Yakuza Kiwami 3. Og så gjorde Capcom sitt spesielle show, hvor de oppdaterte sine nåværende spill og forhåndsviste detaljer om kommende utgivelser, for eksempel Onimusha: Way of the Sword.

Dagens trailer hadde litt gameplay, men fokuserte mest på å introdusere oss for dette spillets hovedperson, Miyamoto Musashi, som vender tilbake fra de døde for å ta på seg demoner og smi allianser med noen usannsynlige allierte.

Du kan se traileren nedenfor. Onimusha: Way of the Sword har ikke en utgivelsesdato ennå, men det kommer i 2026 for PC, PS5 og Xbox Series. Er du klar til å ta opp kampen mot demonene?