Capcom oppdaterer spillsalgstallene med sitt beste årsregnskap noensinne

År etter år har vi rapportert om - og hatt glede av - mange av utgivelsene fra Capcoms videospillavdeling. Street Fighter, Devil May Cry, Monster Hunter, Pragmata og, selvfølgelig, Resident Evil, har vunnet respekt og anerkjennelse fra både kritikere og publikum med hver nye del eller med lanseringen, i tilfellet Pragmata. Og i dag ser vi hvordan det har gått med selskapet i den siste økonomiske rapporten.

I rapportens presentasjonsmateriale ser vi at listen over Capcoms tretten bestselgende spill for regnskapsåret 2026 er oppdatert, sammen med deres totale salgstall. Pengekua er Resident Evil, og den siste delen, Resident Evil Requiem, skiller seg her ut som franchisens bestselgende lansering i historien.

Samtidig fortsetter langvarige franchiser som Devil May Cry 5 og Monster Hunter Rise å selge utrolig bra, spesielt Dantes "hack and slash"-tittel, som nettopp har feiret syv år på markedet.

Monster Hunter Wilds, selv med sine imponerende 11 millioner eksemplarer, ser ut til å henge etter sine grafisk mindre kraftige og eldre fettere, og sliter med å ta av i det nåværende landskapet. Capcom trenger å fullføre den Nintendo Switch 2-versjonen de har i arbeid, eller komme i gang med et mulig Monster Hunter Rise 2.



Resident Evil Requiem - 6 910 000 eksemplarer (FY26) - 6 910 000 eksemplarer LTD

Resident Evil 4 (2023) - 3 690 000 eksemplarer (FY26) - 13 600 000 eksemplarer LTD

Resident Evil Village - 3 620 000 eksemplarer (FY26) - 14 930 000 eksemplarer LTD

Resident Evil 3 - 3 460 000 eksemplarer (FY26) - 13 336 000 eksemplarer LTD

Resident Evil 2 - 2 910 000 eksemplarer (FY26) - 18 320 000 eksemplarer LTD

Devil May Cry 5 - 2 710 000 eksemplarer (FY26) - 12 940 000 eksemplarer LTD

Resident Evil 7 Biohazard - 2 610 000 eksemplarer (FY26) - 12 940 000 eksemplarer LTD

Street Fighter 6 - 2 040 000 eksemplarer (FY26) - 6 710 000 eksemplarer LTD

Resident Evil 6 - 1 860 000 eksemplarer (FY26) - 16 880 000 eksemplarer LTD

Resident Evil 5 - 1 700 000 eksemplarer (FY26) - 19 010 000 eksemplarer LTD

Monster Hunter Rise - 1 510 000 eksemplarer (FY26) - 18 690 000 eksemplarer LTD

Monster Hunter Rise: Sunbreak - 1 420 000 eksemplarer (FY26) - 11 300 000 eksemplarer LTD

Monster Hunter Wilds - 1 320 000 eksemplarer (FY26) - 11 420 000 eksemplarer LTD



Bortsett fra videospill er Capcoms siste regnskapsår det beste i selskapets historie, med en vedvarende vekst på 10 % i løpet av de siste 11 regnskapsårene, i tillegg til at det var året med det høyeste driftsresultatet og den høyeste konsoliderte omsetningen. I tillegg har både antall ansatte og lønninger økt på alle nivåer i selskapet. Capcom har definitivt satset alt denne gangen.