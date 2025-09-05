Capcom-produsent forklarer hvorfor vi får et nytt Onimusha-spill nå, 20 år etter det forrige

HQ

Det er ikke urimelig å si at Onimusha ikke er like populært som det en gang var. Det er ikke en fornærmelse mot spillserien i det hele tatt, det er rett og slett en effekt som oppstår når fansen må vente 20 år på et nytt kapittel i serien. Selv om det har vært remastere i nyere tid, debuterte den siste hovedutgaven i 2006, noe som betyr at det er 20 år mellom hver gang Onimusha: Way of the Sword lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S i 2026.

Apropos denne ventetiden fikk vi nylig sjansen til å ta en prat med produsent Akihito Kadowaki på Gamescom, der vi spurte hvorfor dette er det perfekte tidspunktet for en ny del i serien.

Kadowaki forklarte: "Den siste delen vi hadde var for 20 år siden, og vi har åpenbart ønsket, internt, mange av Capcom-teamene ønsket å få laget et nytt Onimusha, men det var mange titler vi måtte jobbe med, det var ting vi måtte gjøre, og å lage en spilltittel tar omtrent 3 til 5 år å lage, så det var ikke lett å få alle teamene til å komme sammen, og timingen passet bare ikke helt sammen.

Men etter 20 år var det et øyeblikk der alle kjernemedlemmene kunne komme sammen, og på samme tidspunkt hadde vi den nye RE-motoren, vår interne motor, som var en veldig god timing for, som ble tilgjengelig, og vi bestemte oss for at det var et flott tidspunkt å ha den nye Onimusha-delen, så vi begynte å jobbe med den, og vi sikter mot en utgivelse i 2026."

Siden mange nyere fans vil være helt ukjent med Onimusha -serien, spurte vi også om hvordan Way of the Sword ønsker å skille seg ut fra de andre action-RPG-titlene som har blitt utrolig populære i det siste.

Kadowaki svarte: "Det er 20 år siden forrige Onimusha, og det er mange som ikke kjenner til Onimusha-serien, og med denne utgaven ønsket vi åpenbart å ta med oss noen elementer fra de tidligere titlene. For eksempel den mørke fantasy-settingen som Onimusha har, og også den spennende sverd-actionen som Issen tillater, og de unike karakterene som du kan samhandle med i spillet. Og i tillegg ønsket vi å gjøre handlingen litt annerledes, slik at vi også kan absorbere sjeler."

Du kan se hele intervjuet med Kadowaki nedenfor, der vi også snakker om hvordan Onimusha: Way of the Sword er utfordrende, men ikke "knuser selvtilliten din", hvordan Capcom reflekterte Kyoto i omgivelsene, og mer.