Capcom rapporterer PC-fortjeneste opp 61%, mens PlayStation-fortjenesten faller under 10%

Capcom har hatt en årlig resultatvekst de siste fire årene, og dette er direkte relatert til selskapets satsing på PC-underholdningsdivisjonen. I følge den siste regnskapsrapporten som ble utgitt av selskapet, økte inntektene generert gjennom Steam med 61.1%, til totalt 366 millioner dollar. Dette representerer 31,1 % av selskapets totale overskudd i fjor.

Det er ingen tvil om at mye av denne veksten skyldes lanseringen av Monster Hunter Wilds, som har sin kjernespillerbase på Steam. Det er nettopp denne migrasjonen av spillere til å spille jaktspillet på PC som har ført til at overskuddet i selskapets tradisjonelle PlayStation-domene har falt i samme periode. Mens det digitale salget på PlayStation i fjor sto for 10,5 % av Capcoms totale inntekter, har tallet i den siste rapporten forsvunnet fra tabellen og utgjør mindre enn 10 %.

Betyr dette at Capcom vil fokusere mer på PC-spill i fremtiden og mindre på konsollformatet?