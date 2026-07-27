Capcom: Remakene av « Resident Evil hjelper oss med å skape «helt nye IP-er som Pragmata

Selv om nyutgivelser utgjør en stor del av Capcoms utvalg i dag, er det praktisk talt ingen som klager, til tross for at spillere vanligvis foretrekker nye titler. Det hjelper selvfølgelig at spillene Capcom puster nytt liv i er 20–30 år gamle og helt fantastiske, men de tjener også et annet viktig formål for den japanske giganten.

HQ

Produsent Masachika Kawata uttalte i et intervju med Game Informer Magazine (takk til Nintendo Everything) at disse nyutgivelsene hjelper dem med å finansiere helt nye spill, som det nylig utgitte Pragmata:

«Å kunne ta en ny titt på eldre spill og lage remakes av dem hjelper Capcom med å nå målet om å gi ut en Resident Evil-tittel hvert år, men det gjør det også mulig for teamet å stadig utfordre seg selv og finpusse håndverket sitt. Det betyr ikke at remakene er mindre viktige. Faktisk er de like viktige som hovedseriens titler.»

Tidligere ga Capcom ofte ut ulike spin-offs i Resident Evil-serien mellom hovedutgivelsene, og disse var sjelden særlig gode. Men remakene deres har blitt utrolig populære og er nå en viktig del av selskapets strategi :

«Det betyr ikke at nyinnspillingene er mindre viktige. Faktisk er de like viktige som hovedspillene. Capcom er heldig nok til å ha funnet denne syklusen som kan fortsette å gi oss de økonomiske ressursene til å skape ting som nye utgivelser i Resident Evil-serien og helt nye IP-er som Pragmata. Så det er en slik sammenheng der.»

Den neste spin-offen er, som du kanskje vet, * Resident Evil Veronica*, som er planlagt utgitt i 2027. Etter det har det gått rykter om nyinnspillinger av det aller første Resident Evil og Resident Evil Zero, og så kommer del fem og seks, så det ser ut til at Capcom vil kunne fortsette med denne strategien i lang tid fremover. For øvrig vil Resident Evil 7: Biohazard feire 20-årsjubileum i 2037, og innen den tid vil en nyinnspilling av den tittelen sannsynligvis også virke berettiget.