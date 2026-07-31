Capcom: «Sannsynligheten for en oppfølger til * Pragmata * er stor

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Denne uken offentliggjorde Capcom sin kvartalsrapport, som som vanlig nesten utelukkende besto av gode nyheter. Blant annet bekreftet selskapet at den første utgaven i den nye Pragmata -spillserien, som ble lansert i april, allerede har solgt over 2,5 millioner eksemplarer.

Dette er selvfølgelig så sterke tall at man kan mistenke at Capcom vil satse videre på serien, og en oppfølger er et sannsynlig neste skritt. Og det ser ut til å være det som vil skje, ettersom Bloomberg nå melder at Capcoms administrerende direktør Yoshikazu Shimauchi har uttalt at «sannsynligheten for en oppfølger er stor» og at Pragmata er godt posisjonert for å bli en «bærende franchise og en kilde til langsiktige inntekter».

I tillegg til å være et underholdende action-eventyr (les vår anmeldelse her), mener Capcom at den velskrevne og sjarmerende androiden Diana er en av grunnene til at spillet har blitt så populært.