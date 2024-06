Capcom skal avsløre nyheter neste uke

HQ

Capcom avduket Dead Rising Deluxe Remaster ut av ingenting i går, og lovet at vi skulle få se gameplay "snart". Jeg skrev at dette sannsynligvis betydde at vi ville få se det senest under Gamescom. Ventetiden blir mye, mye kortere enn det.

Den japanske utgiveren avslører at en stream som ganske enkelt heter Capcom Next - Summer 2024 vil starte klokken 12 natt til 2. juli. De av dere som håper å se Resident Evil 9, Monster Hunter: Wilds, Mega Man 12 eller noe sånt kan bare glemme dem med en gang. Vi får vite at det 25 minutter lange showet kun vil bestå av nyheter om Dead Rising Deluxe Remaster, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess og iOS/Mac-versjonene av Resident Evil 7: Biohazard.