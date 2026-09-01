Capcom skal holde en « Spotlight-presentasjon på Tokyo Game Show

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Det har vært en rekke nyheter den siste tiden om presentasjoner og sendinger som er planlagt for september. Sony har ikke bare én, men to «State of Play»-arrangementer planlagt for denne uken, det går rykter om en «Nintendo Direct» neste uke, og Konami har til og med sin egen presentasjon på programmet, og nå blir Capcom også med på moroa.

Den japanske utgiveren har avslørt at de skal feire Tokyo Game Show med et «Capcom Spotlight» den 16. september kl. 15:00 BST/16:00 CEST.

Vi vet at showet vil vare i 40 minutter, men vi har ennå ikke fått noen endelig bekreftelse på hva som vil bli presentert. Siden Onimusha: Way of the Sword vil ha hatt premiere innen da, og med Dragon's Dogma 2: Dark Arisen rett rundt hjørnet, er det rimelig å anta at showet vil fokusere mer på fremtidige prosjekter. Du kan derfor kanskje forvente glimt av Mega Man: Dual Override, Resident Evil Veronica og kanskje til og med DLC-ene til Resident Evil: Requiem.

Vil du følge med på Capcoms TGS-tilpassede Spotlight?