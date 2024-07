Capcom: "Vi lager et nytt Resident Evil"

HQ

At Capcom jobber med et nytt hoved-Resident Evil kommer kanskje ikke som en overraskelse, og alle har selvfølgelig forventet at de jobber med en oppfølger til Resident Evil Village.

Men til tross for dette er det selvfølgelig hyggelig å få en bekreftelse, og Capcom har nå levert nettopp det. Under deres Capcom Next-showcase ble det bekreftet at Resident Evil 9 er på vei, og Koshi Nakanishi sa også at det kommer til å bli "substantial":

"Vi lager et nytt Resident Evil. Det var veldig vanskelig å finne ut hva vi skulle gjøre etter [Resident Evil 7]. Men jeg fant det, og for å være ærlig føles det omfattende. Jeg kan ikke dele noen detaljer ennå, men jeg håper dere gleder dere til den dagen jeg kan det."

Nakanishi er den samme personen som utviklet Resident Evil VII, og det er selvsagt veldig gode nyheter å vite at han står i spissen for utviklingen av det niende spillet. Når vi får se mer er uvisst, men det faktum at Capcom nå er villige til å snakke om Resident Evil 9 kan tyde på at en mer offisiell kunngjøring ikke er så langt unna.