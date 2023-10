Capcom vil angivelig lansere et stort, uannonsert spill før april 2024.

HQ

Ifølge et japansk Q&A som nylig ble publisert i forbindelse med Capcoms siste kvartalsrapport, har studioet et stort, ennå ikke annonsert spill på trappene som skal lanseres i løpet av de neste fem månedene. Og ifølge spekulasjonene kan det være noe som er knyttet til enten Resident Evil eller Monster Hunter.

Andy Robinson, som først meldte om nyheten, hadde følgende å si:

"Med tanke på ambisjonene for det uannonserte spillet, er det mulig at det er relatert til en av Capcoms to største franchiser, Resident Evil eller Monster Hunter. Det er også mulig, siden det er få store bransjearrangementer igjen før mars 2024, at spillet kan bli annonsert under The Game Awards i desember."