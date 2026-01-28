Capcoms aksjekurs stiger 12% til tross for svakt Monster Hunter Wilds-salg

HQ

Det virker rart at vi snakker om et salg på 11 millioner eksemplarer som ikke oppfyller forventningene, men Capcom selv erklærte at spillet ikke hadde nådd sine interne mål, til tross for at det ble sendt ut et antall eksemplarer de fleste utgivere ville drømme om. Investorer i Capcom-aksjen mistet tilliten etter denne snublingen, men det ser nå ut til at de er tilbake på sporet.

Ifølge en ny rapport via Bloomberg steg Capcom-aksjekursen rundt 12% på en enkelt dag nylig, på grunn av den overraskende tilstrømningen av salg av eldre titler, spesielt i Resident Evil-, Street Fighter- og Devil May Cry-franchisene. Capcom sa at sammenlignet med året før økte spillsalget frem til desember 2025 med 13,5 % til rekordhøye 34,64 millioner. Forhåndsbestillinger for det kommende Resident Evil Requiem sies også å være uventet høye, noe som fører til et nytt løft for Capcoms selvtillit.

Det ser nå ut til at interessen for Capcoms spill har spredt seg langt utover Monster Hunter. "Investorer solgte Capcom hovedsakelig fordi Monster Hunter underpresterte, men den siste inntjeningen viser at katalogen nå er bred og sterk nok til å oppveie en enkelt glipp, til og med en stor en," sa Toyo Securities-analytiker Hideki Yasuda.

Med Resident Evil Requiem som lanseres neste måned, ser allerede 2026 ut til å bli et sterkt år for Capcom. Ettersom også eldre titler fortsetter å selge, ser det ut til at utgiveren kanskje ikke trenger mer enn en eller to store titler for å holde økonomien klatrende.