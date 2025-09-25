Capcom Online Program TGS 2025: En nærmere titt på spillingen av Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

HQ

Capcoms TGS 2025-sending fungerte som en oppdatering på selskapets mest suksessrike franchise. Monster Hunter vil være veldig mye i søkelyset de neste månedene, både med den tredje store oppdateringen til Monster Hunter Wilds og utgivelsen av Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

I denne tittelen, og etter forhåndsvisningen vi så i forrige Nintendo Direct, har Capcom utvidet historien som forbinder kongedømmene Azuria og Vermeil, som er midt i en eskalerende spenning. Samtidig får en mystisk pest monstre til å gå berserk og bli farligere, og som om ikke det var nok, har nye skapninger dukket opp på tvers av grensene og satt mange arter i fare for å bli utryddet.

Blant funksjonene vi har sett, er hesteridning, der vi kan ri på monstre for å utforske den enorme verdenen i spillet, og også for å kjempe mot andre monstre på hesteryggen.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection holder sin utgivelsesdato på Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series og PC 13. mars 2026. Sjekk ut Capcom Online Program-traileren nedenfor.