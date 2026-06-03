Cape Fear (2026)

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Du er kanskje litt lei av Cape Fear -historien på dette tidspunktet, ettersom den har blitt fortalt på kino to ganger før, i tillegg til at kildematerialet er en allment kjent bok som heter The Executioners. Det er på grunn av dette at Apple TV bestemmer seg for å lage en nyinnspilling av Cape Fear er et litt merkelig valg, men også et enormt overbevisende valg, ettersom vi i denne versjonen får noe helt unikt i forhold til det som kom før. Dette er ikke et stramt spillefilmprosjekt, men vi snakker snarere om 10 episoder med TV som lett overgår ni timers spilletid alt tatt i betraktning, noe som betyr at selv om du kanskje kjenner til hendelsene på Cape Fear, har de egentlig aldri blitt presentert eller utforsket i denne typen dybde på en skjerm.

Og det er her vi finner det største spørsmålet og kanskje det største problemet i hele serien. Kan Apple TVs Cape Fear opprettholde det intense trykket og thrillerkarakteren som denne historien trenger over en så lang tidsperiode? Kan den holde deg på kanten av stolen, kan den få deg til å fortsette å stille spørsmål ved hva som faktisk skjer og ikke skjer, kan karakterutviklingen effektivt strekkes over en så lang spilletid? Svaret er litt mer komplekst enn et enkelt ja eller nei, for Cape Fear har noen av de beste enkeltepisodene jeg har sett i år, men også noen av de mer stillestående, noe som til syvende og sist fører til en serie som har eksepsjonelle høyder og middelmådige lavpunkter.

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Cape Fear's åpningsepisode er bemerkelsesverdig thriller-tv. Den legger raskt grunnlaget og introduserer et allsidig persongalleri, og berører deres motivasjoner og hva som binder dem sammen uten noe fluff. Alt dette skjer samtidig som det hele tiden erter og setter scenen for dagens mann, Javier Bardems antagonist Max Cady, som gradvis avsløres for seeren, nesten som Xenomorph fra Alien, med en mystisk aura og en kreativ beslutning om å aldri vise karakterens ansikt eller se dem si en replikk før i sluttfasen av første episode. Det er virkelig gripende fjernsyn som skaper presedens for en TV-serie som kan bli en av de absolutt beste, men kanskje kommer denne fantastiske åpningen også på bekostning av å sette forventningene en smule for høyt.

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De neste episodene fortsetter å nøste opp fortellingen, men på en måte der presset, spenningen og til og med fryktfaktoren er nærmest ikke-eksisterende. Det Cape Fear så briljant oppnådde i den første timen, blir nesten børstet til side for et mer tradisjonelt og grunnleggende drama der glimtene av håp (eller snarere mørke) fortsatt kommer fra Bardems Cady og hvordan han kontinuerlig plager eller ikke plager familien Bowden, inkludert Amy Adams' Anna, Patrick Wilsons Tom, Lily Collias' Natalie og Max Matterns Luke. Igjen, den påfølgende håndfullen episoder er ikke dårlig fjernsyn, men de kan ikke måle seg med åpningsepisoden som får håret til å reise seg og en ubehagelig frysninger til å krype opp langs ryggraden.

Men så tar ting seg opp igjen, og vi får en samling episoder der thrillerkarakteren og til og med skrekkovertoner står i sentrum, med Cadys plager og hvordan han bruker en bredere rollebesetning til å gjøre Bowdens liv til et helvete, som viser seg å være utrolig eksepsjonelle måter å gjøre seeren ukomfortabel på, selv om du også begynner å få en følelse av at det er mer tvilsom moral under overflaten rundt den ellers perfekte og hederlige Bowden-gjengen. Malia Pyles, for eksempel, leverer en forbløffende prestasjon som en plaget ung kvinne som uten tvil vil gjøre inntrykk ...

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Poenget er at Cape Fear har noen problemer med tempoet i begynnelsen. Den seiler ikke på skinner, og den klarer ikke å opprettholde de gode høydepunktene den kan oppnå, noe som ikke ville vært et like stort problem hvis nedturene tok mindre tid. Som det er nå, mot starten av sesongen, er det hele episoder der man begynner å miste litt av interessen, til tross for de utmerkede skuespillerprestasjonene til denne toppbesetningen, der ledertrioen Bardem, Adams og Wilson stortrives hver gang de er på skjermen.

Men uavhengig av disse feilkildene er resten av Cape Fear ganske så fantastisk tv, og skaperen Nick Antosca har gjort en prisverdig jobb med å ta et kildemateriale som tidligere har egnet seg for totimers adaptasjoner, og dra det ut i over fire ganger så lang tid. Hadde den tjent på å være et par timer kortere, og kanskje fått ned det totale antallet episoder til åtte? Uten tvil. Men samtidig, når historien begynner å komme i gang, blir presset og spenningen så overveldende at det nesten er kvelende, og etterlater seeren ukontrollert frustrert over hendelsene som utspiller seg foran øynene deres. Cadys teknikk for å plage Bowden-familien blir så forskrudd og åpenbar, og likevel virker det som om de fleste av birollene er uvitende, og det gjør deg som seer så involvert og ukomfortabel når du ser det skje i sanntid, en følelse som forsterkes når Bowden-familien begynner å klikke og ta forhastede og tvilsomme avgjørelser som setter dem ytterligere i fare. Det er fascinerende hvilke følelser denne serien kan fremkalle, og et nylig og lignende eksempel på slik forskrudd historiefortelling er Severance.

Så igjen, den kunne kanskje vært kortere og hatt litt mindre fluff tidlig i serien, men med tanke på mye av det sludderet som pumpes ut i disse dager og kalles underholdning, er Cape Fear uten tvil en suksess og nok en hit for Apple TV og deres eksepsjonelle TV-portefølje. Du vil ikke bli skuffet over denne thrillerserien.