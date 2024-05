HQ

Det er sant. Superhelt-tretthet er et veldig reelt problem. Du kan ikke se hvor som helst uten å komme ansikt til ansikt med noe fra Marvel, DC, Invincible, The Boys, eller egentlig noen av de andre superheltuniversene som er populære, og om noe, en kjepphest i disse dager. Det er på grunn av dette at du kanskje enten ikke er kjent med eller mindre tilbøyelig til å sjekke ut Spitfire Interactive's turbaserte strategispill Capes, men det ville være en feil av et par grunner.

For det første tilhører ikke Capes noen av disse etablerte universene. Spitfire Interactive har studert mange av disse mer gjenkjennelige verdenene for å skape historien og verdenen i dette spillet, men du trenger ingen erfaring med den større verdenen Marvel eller DC, eller å ha fulgt mange år med andre historier og prosjekter for å kunne forstå og glede deg over historien som serveres her. Det er en original historie fortalt i et originalt univers, og det gir skaperne mye rom til å fortelle sin egen historie, en historie som ikke er styrt og underlagt de mange innfallene som mer tradisjonelle superheltfortellinger er.

Jeg sier dette fordi Capes er en fortelling om en supermotstandsenhet som kjemper tilbake mot superskurkene som har tatt kontroll over en by etter å ha beseiret byens superbeskyttere for flere tiår siden. Om noe, så er det nesten som en mer autoritær versjon av The Boys' historie, der det er et kollektiv av noen få gode som kjemper mot en ond og korrupt helhet, og når dette er tilfelle, kan du forvente hevngjerrige og grusomme fiender, forferdelige odds stort sett hele tiden, og en moden tone som er annerledes enn de PG-historiene som Marvel liker å presentere for sitt publikum. Jeg skal ikke si at Capes er en helt unik og ubegrunnet historie som vi aldri har sett før, for det er ikke tilfelle, men det er forfriskende å oppleve en fortelling der det er odds som står på spill, der det føles som om de håpefulle heltene kan tape, og det er det Capes tilbyr mye av.

Det området der dette spillet virkelig begynner å skille seg ut fra mengden, er i spillopplevelsen. Turbasert strategi er ikke noe nytt, vi har til og med sett superhelter ta formatet i Marvel's Midnight Suns, men Capes prøver å skille seg ut fra andre i sjangeren ved å tilby et spill som ikke er avhengig av tilfeldige tall eller prosenter, og andre frustrerende elementer som spilleren ikke har kontroll over. Capes er strategi, så rent som det kan komme. Du må plassere figurene dine, bruke dem som et team, ta ned truslene du anser som mest dødelige først, beskytte de svakere medlemmene dine, fullføre sideoppgaver og mål, og alt uten å bruke dekningssystemer. Frustrasjonen over å gå glipp av klare angrep er ikke til stede i dette spillet, men med den mer tilgjengelige spillestilen som er mindre avhengig av tallverdier og systemer, betyr det at Capes kan være et absolutt mareritt å slå.

Siden du ikke kan utnytte omgivelsene til din fordel på samme måte som i XCOM, og siden spillet elsker å kaste store mengder fiender mot deg på en gang, føles det ofte som om det bare finnes én måte å klare hvert oppdrag på. Når du begynner å prøve noe nytt, føles det ofte som om spillet i bunn og grunn er bygget for å motvirke dette, for noen oppdrag krever at du beskytter AI-NPC-er som stormer inn i kamp uten å ta hensyn til ditt eget velbefinnende, eller at du må nedkjempe den vanlige horden av fiender samtidig som du skal stoppe en superskurk som kan utslette hele teamet ditt uten å svette. Du må være godt orientert og ha sansen for strategi for å lykkes og trives i dette spillet, ellers vil det sannsynligvis oppleves som frustrerende.

Så det er klare fordeler og svakheter med det strategiske spilldesignet som Capes har tatt. Jeg setter pris på mangelen på tilfeldige numeriske elementer, men samtidig føles det som om det har gått på bekostning av spillerens frihet og handlekraft.

Karakterdesignet er imidlertid uten tvil et høydepunkt. Hver karakter passer inn i en bestemt arketype med sine egne evner og spillestiler som fungerer sammen med andre karakterer for unike og mer effektive synergiegenskaper. Enten du spiller som en speedster som er designet for å dekke store deler av slagmarken og slå til før du stikker av, eller om du i stedet tar på deg en bruiser-rolle, tiltrekker deg fiendenes oppmerksomhet og suger til deg skade, er det en rekke helter å bli kjent med, gå opp i nivå og forbedre gjennom den ganske enkle progresjonssuiten. Og du må mestre dem, for når en superskurk melder seg på banen, vil du oppdage hva det vil si å være et insekt på bilens frontrute, et insekt hvis eneste håp om overlevelse er raffinert og nesten feilfritt lagspill.

Folkene over på Spitfire Interactive har gjort en fantastisk jobb med presentasjonen av dette spillet også. Brukergrensesnittet og HUD føles veldig raffinert og tydelig, det visuelle er tydelig og lett å følge i kamp takket være 3D-designet, samtidig som det fortsatt har en tegneserieflair med snakkebobler og tegneseriefonts og stilarter, samt tegnede elementer når det ikke er action for å understreke tegneserierøttene og temaet til Capes ytterligere. Stemmeskuespillet er også førsteklasses, lydsporet heroisk og passende til temaet, og animasjonene er enkle nok til ikke å overvelde, samtidig som de fremdeles bevarer detaljer.

Jeg tror at med en angre-knapp i kampene og kanskje en justering av vanskelighetsgraden, eller kanskje det store antallet fiender som Capes kaster på deg, kunne det vært en topp turbasert strategitittel. Slik det er nå, med sine få fallgruver, er det ikke fullt så raffinert som jeg hadde håpet, men det betyr ikke at det ikke er mye å elske og sette pris på i verdensbygging, fortelling, karakterdesign og presentasjon. Spitfire Interactive har tatt noen sjanser med dette spillet, og ikke alle har lønnet seg, men det er definitivt fortsatt mye potensial og løfter i dette spillet likevel.