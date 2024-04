Capes: Vi har prøvd Spitfires Marvel-aktige superstrategispill

HQ

Et av de mest oversette, men fantastiske spillene i nyere tid var XCOM-utvikleren Firaxis' Marvel's Midnight Suns. Spillet leverte en turbasert strategiopplevelse som dreide seg om ulike kjente superhelter i Marvel verden, men det lyktes aldri helt eller fant sin plass i hjertene til fans over hele verden, noe som er synd, for konseptet er virkelig interessant og gjennomtenkt.

Spitfire Interactive ser verdien i dette temaet og denne sjangeren også, og har jobbet jevnt og trutt med den turbaserte taktikkopplevelsen Capes en liten stund nå. Selv om spillet etter planen skal lanseres for fullt i slutten av mai, har jeg hatt den luksusen å kunne dykke inn litt tidligere enn forventet og teste spillet for å se hvordan det utvikler seg.

HQ

Capes er ikke en tradisjonell superhelt-historie der du leder en gruppe karakterer for å stoppe en skurk. Snarere handler dette spillet om en gruppe superhelter som opererer utenfor lovens rammer, ettersom byen de bor i i årevis har vært kontrollert av en overveldende ond gruppe som jakter på og eliminerer alle som setter seg opp mot dem og forsøker å stikke kjepper i hjulene for den nye ordenen. I praksis er du en del av supermotstandsbevegelsen, og i et forsøk på å styrte dette ondskapsfulle styret går du på rekrutteringsjakt og samler en gjeng med X-Men-lignende helter i et forsøk på å frigjøre byen.

Dette er en annonse:

Premisset er utmerket. Det er en klar og tydelig kjernehistorie som resten av opplevelsen kan bygge videre på, en historie som også er ganske enkel og ikke henger seg opp i seg selv. Karakterene er veldefinerte med levende personligheter, og det er tydelig at Spitfire har lagt ned mye arbeid i å sikre at de alle er unike og ikke krysser hverandre for mye. Dette merkes best i kamp, da hver figur kan plasseres i en av et utvalg definerte klasser som gjenspeiler hvordan de fungerer i aksjon. Mindfire er en Attacker, og hans primære ferdigheter handler om å skade og eliminere trusler, mens Facet er en Defender som er mye bedre til å tiltrekke seg fiendens oppmerksomhet og deretter absorbere treffene som er ment for svakere allierte.

Det er på mange måter et ganske rudimentært strategispill, men det fungerer. I tillegg er det ingen av de frustrerende prosentbaserte elementene som gir deg lyst til å kaste tastaturet ut av vinduet. Hver alliert har et bestemt antall handlinger de kan utføre i løpet av en runde, og dette inkluderer å bevege seg en viss avstand og bruke et par evner. Med dette i bakhodet må du tenke fremover, finne ut hvordan du kan løpe inn i fare, gjøre skade og deretter flytte deg til en tryggere avstand, noe helten Striker i Rebound er utmerket til med sin høye mobilitet og snikende spillestil.

Dette er en annonse:

Størstedelen av spillingen dreier seg enten om å se på mellomsekvenser som bruker tegneserielignende snakkebobler for å formidle fortellingen sammen med flott stemmestyrt dialog, eller å være oppslukt av kampscenariene. For å holde det hele interessant er det som regel sidemål å teste ferdighetene dine med, for eksempel å ikke la helter bli beseiret under en kamp, eller ikke varsle fiender om din tilstedeværelse. I tillegg kommer progresjonselementer som gjør at du kan forbedre heltene dine ved hjelp av erfaring som du har samlet ved å fullføre oppdrag. Dette er den viktigste måten du kan forbedre evnene dine på og til og med låse opp nye evner og ferdigheter som du kan bruke i kamp.

Apropos evner: Spitfire har lagt stor vekt på lagsamhold. Det betyr at du må velge et team på opptil fire helter for hvert oppdrag og deretter bruke dem i samarbeid med hverandre for å fullføre oppgaven. Du kan åpne veien til nye kombinerte evner ved å bruke ferdigheter i nærheten av en annen helt, og dette er avgjørende for å overvinne de typisk dårlige oddsene du møter under en kamp, ettersom du som oftest vil være et lag på fire mot 10+ fiender, der noen av disse fiendene til og med har avstandsvåpen og dødeligere våpen eller til og med er superskurker med farlige evner og enorme helsepuljer.

Capes er ikke det enkleste spillet å spille. Det kreves at du har en forståelse for grunnleggende strategispill for å komme i gang, men når du først har funnet fotfestet, fungerer det bra i praksis og overvelder deg ikke med ekstra mekanikker og systemer som gjør det hele for komplisert. Spitfire har holdt ting intuitivt og enkelt, og det gjør at du kan nyte og sette mer pris på den narrative utviklingen, omgivelsene og presentasjonen.

Siden jeg bare har fått en smakebit av spillet så langt, blir det interessant å se hvordan det fortsetter å utvide og forbedre kjernesystemene det har implementert i løpet av de første timene. Capes lanseres 29. mai, og du kan regne med at jeg vil komme med en fyldig kommentar når vi nærmer oss lanseringen.