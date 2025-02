Captain America: Brave New World - en av Marvels dårligste filmer ifølge kritikerne

HQ

Kritikermottakelsen har vært mildt sagt laber for Marvels nyeste blockbuster, og en rask titt på Rotten Tomatoes avslører at Captain America: Brave New World for øyeblikket har 53% Critic Score. Dette plasserer den blant de absolutt lavest rangerte filmene i hele Marvel Cinematic Universe, og en lignende trend kan sees på Metacritic, hvor Captain America: Brave New World for øyeblikket har en Metascore på 43.

Mangelen på en interessant historie som tør å ta sjanser har vært en tilbakevendende kritikk, og mange sier at Captain America: Brave New World føles mer som en TV-produksjon eller oppfølger til den 17 år gamle The Incredible Hulk.

Også de tekniske aspektene ved filmen har blitt kritisert. Det gjelder blant annet den rykkete klippingen og de halvferdige spesialeffektene, og i vår anmeldelse beskrev vi hvordan filmen føles både klaustrofobisk og lite spennende.

Til tross for de negative anmeldelsene forventes filmen å få en sterk åpningshelg, med prognoser som indikerer inntekter på nærmere 100 millioner dollar i løpet av de første dagene. Etter det gjenstår det å se hvordan publikums mottakelse vil påvirke filmens suksess på lengre sikt.