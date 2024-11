Captain America: Brave New World får ny actionfylt trailer

HQ

Marvel Studios har sluppet en ny trailer for Captain America: Brave New World, den fjerde filmen i serien, og den første med Anthony Mackie i hovedrollen som Sam Wilson, den nye Captain America. Denne gangen møter han ingen ringere enn Harrison Ford som Red Hulk!

Under brasilianske D23 slapp Marvel Studios nye trailere for både Captain America og Thunderbolts*, de neste filmene i Marvel Cinematic Universe. Captain America har premiere 14. februar, og er en direkte oppfølger til Disney+-serien The Falcon and the Winter Soldier fra 2021.

Steve Rogers er borte, og Sam Wilson har blitt den nye Captain America. I dette nye eventyret ser han ut til å etterforske en konspirasjon mot president Thaddeus Ross, spilt av Harrison Ford. Tidligere i MCU ble karakteren spilt av avdøde William Hurt.

Traileren viser nye actionscener, inkludert et luftslag, samt en første god titt på hvordan 82 år gamle Harrison Ford ser ut når han blir forvandlet til et rødt CGI-monster. Er du spent på Captain America: Brave New World?

