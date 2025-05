Captain America: Brave New World lander på Disney+ i slutten av mai

HQ

Mens mange ser ut til å være enige om at Thunderbolts*/The New Avengers var en ganske sterk tilbakevending til formen for Marvel Studios, ble ikke denne oppfatningen egentlig delt for Captain America: Brave New World. Actionfilmen som hadde kinopremiere i februar, fikk en middels mottakelse og et billettsalg som riktignok var sterkt nok til å katapultere filmen til over 400 millioner dollar på verdensbasis (nok til å gjøre den til årets tredje største film), men det er likevel langt unna det Marvel en gang oppnådde.

Du kan da anta at mange ennå ikke har sett Anthony Mackies skikkelige debuteventyr som den neste Captain America, og hvis det inkluderer deg, er den gode nyheten at filmen snart kommer til å gjøre sin ankomst på Disney+.

Vi er blitt fortalt at den 28. mai kommer filmen på strømmetjenesten, slik at fansen kan oppleve Cap og den nye Falcons eventyr, som inkluderer kamp mot Harrison Fords Thaddeus Ross /Red Hulk, Giancarlo Espositos Sidewinder, og Tim Blake Nelsons Leader.

Hvis du ikke har sett filmen, kan du lese vår anmeldelse av den her.