Captain America: Brave New World nærmer seg 300 millioner dollar på verdensbasis

HQ

Captain America: Brave New World MCU nærmer seg 300 millioner dollar på det globale kinokontoret, og til tross for et av de største fallene i billettinntektene på det amerikanske markedet for en MCU-film i sin andre helg, drar filmen fortsatt inn en god sum penger.

Ifølge Box Office Mojo har den fjerde Captain America-filmen tjent 289 405 773 dollar på verdensbasis, men med et budsjett som rapporteres å være på rundt 180 millioner dollar, er det fortsatt et stykke igjen før den går i pluss. Selv om det ikke er den mest lønnsomme filmen MCU noensinne har gitt ut, vil den likevel ha tjent mer enn The Marvels, så det vil ikke være den største bomben.

Andre steder i billettkontoret ser vi at Bridget Jones: Mad About the Boy trekke inn 70 millioner dollar, noe som er ganske imponerende med tanke på at den romantiske komedien umiddelbart gikk til en streamer i USA. Også den kinesiske animasjonsgiganten Ne Zha 2 fortsetter sin enorme suksess, og tjente inn nesten 1,9 milliarder dollar.