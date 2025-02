Captain America: Brave New World tjener 192 millioner dollar i åpningshelgen

HQ

Captain America: Brave New World debuterte sist helg, og til tross for en tydelig Marvel-tretthet blant publikum, har filmen klart å overgå forventningene med en debut på 192 millioner dollar via Box Office Mojo.

Med et produksjonsbudsjett på rundt 180 millioner dollar, forventer Marvel og Disney sannsynligvis mye mer før de trygt kan si at denne filmen er i pluss. På kritikersiden har Captain America: Brave New World fått ganske mye juling, med bare 51% på Rotten Tomatoes.

Publikumsscoren er imidlertid mye bedre, og ligger på 80% i skrivende stund. Selv uten kritikernes godkjennelse ser det altså ut til at publikum er fornøyde med Marvels nyeste retning, og vi får se hvor store billettinntekter Captain Americas siste eventyr kan skape.