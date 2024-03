Captain America og Black Panther kolliderer i Marvel 1943: Rise of Hydra, som lanseres neste år.

HQ

Vi har visst en stund at Amy Hennigs Skydance Entertainment jobber med et action-eventyrspill som setter Captain America og Black Panther opp mot Hydra (og sannsynligvis Red Skull) midt under andre verdenskrig. Men etter den offisielle avdukingen har det vært stille. Frem til nå.

Som en del av den pågående GDC-messen har det nå dukket opp en ny trailer for dette kommende spillet, som gir oss et glimt av hva vi har i vente når det lanseres neste år. Spillet, som har fått navnet Marvel 1943: Rise of Hydra, kommer til å debutere en gang i 2025 på PC, PS5 og Xbox Series X/S.

Når det gjelder historien i spillet er det fire soldater: Cap, Black Panther (ikke T'challa, men en Black Panther som heter Azzuri), en amerikansk soldat som er en del av Howling Commandos og heter Gabriel Jones, og en wakandisk spion kjent som Nanali, som er på kollisjonskurs med hverandre mens de kjemper for å stoppe en grusom Hydra-plan.

I det nøyaktige sammendraget står det: "I krigens kaos kolliderer verdener. Captain America og Azzuri, 1940-tallets Black Panther, må overvinne sine motsetninger og danne en urolig allianse for å konfrontere sin felles fiende. De kjemper sammen med Gabriel Jones fra Howling Commandos og Nanali, en wakandisk spion i det okkuperte Paris, og må slå seg sammen for å stoppe et uhyggelig komplott som truer med å gjøre andre verdenskrigs kaos til den ultimate fremveksten av Hydra."

Som du kan se i traileren nedenfor, ser det ut til at Hennigs ekspertise fra arbeidet med Uncharted -serien har kommet til nytte, for det ser ut til at vi kommer til å få en god del plattformløping over hustakene i Paris, samtidig som vi følger en svært tematisk og tydelig hovedfortelling.

Ta en titt på historietraileren for Marvel 1943: Rise of Hydra nedenfor, og la oss få vite hva du synes om den spennende actioneventyr-tittelen før lanseringen neste år.