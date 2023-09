Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix er klar for Netflix i oktober

Det er to år siden Netflix avslørte at de skulle samarbeide med Ubisoft om å lage en Far Cry-anime som også skulle inneholde referanser til andre Ubisoft-franchiser, så ventetiden har vært lang. Heldigvis fikk vi se bittelitt fra serien for første gang i sommer, sammen med løftet om at den skulle ha premiere senere i år. Nå vet vi nøyaktig når og litt til.

Vi fikk nemlig en ny trailer for Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix i kveldens Drop 1-stream, og den inneholder ikke bare referanser til Assassin's Creed, Beyond Good & Evil, Far Cry og Rayman. Traileren avslører også at serien får premiere på Netflix 19. oktober, så vi trenger ikke vente lenge på det som tilsynelatende er Ubisofts versjon av The Suicide Squad.