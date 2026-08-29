Captain Tsubasa 2 legger mindre vekt på realisme og mer på den rene gleden ved fotball

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I dag er det lanseringsdag for Captain Tsubasa 2: World Fighters, og som forventet har Bandai Namco sluppet en lanseringstrailer. Denne er litt over tre minutter lang, noe som gjør den litt mer omfattende enn vanlige trailere, og den gir et godt innblikk i dette noe unike fotballspillet.

Som vanlig følger historien Tsubasa, men vi vil møte 109 andre spillbare karakterer fra 22 forskjellige landslag – både nye og de som tidligere har dukket opp i mangaen. Originalens arkadeinspirerte grunnlag ble hyllet, og spillet solgte uventet bra, så vi kan forvente mer av samme type spillopplevelse denne gangen.

Dette betyr i hovedsak mindre realisme og mer fokus på moro og superskudd. Hvis du savner sommerens VM og vil ha noe lettbeint å fordrive tiden med, kan du sjekke ut videoen nedenfor for å se om dette er noe for deg.