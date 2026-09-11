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Det finnes en sjanger som jeg mener er altfor underrepresentert i spillverdenen. Det er spill basert på sportsanime, noe som burde være en selvfølge. Karakterene er allerede på plass, sammen med alle bakgrunnshistoriene, hvordan spillmekanikken bør være og, ikke minst, grafikken. «Kuroko no Basket», «Haikyuu!!» (som riktignok har mobilspill) og «Hajime no Ippo» (også mobilspill; den siste konsollutgivelsen var for tolv år siden) burde være blant dem. I stedet er det to fotballserier som bærer fanen: «Inazuma Eleven» og «Captain Tsubasa».

Det ser helt fantastisk ut.

Få serier er like ikoniske innen sportsanime – og anime generelt – som Captain Tsubasa. Serien startet som en manga helt tilbake i 1981, og anime-versjonen fulgte to år senere. Videre går videospillene helt tilbake til 1988 på Famicom – et spill som for øvrig senere ble utgitt i Vesten som «Tecmo Cup Football Game» i 1992, men uten Captain Tsubasa-lisensen. Spol frem til i dag, og det nyeste spillet i serien er nå utgitt. Som navnet – med tallet to etter seg – antyder, er « Captain Tsubasa 2: World Fighters en oppfølger til «Captain Tsubasa: Rise of New Champions» fra 2020.

Handlingen er basert på «Battle of World Youth»-historien fra mangaen, som tar til umiddelbart etter at den opprinnelige mangaserien ble avsluttet. Etter suksessene i U16-VM i det første spillet har Tsubasa flyttet til Brasil for å bli profesjonell og finpusse fotballferdighetene sine. Det er også her spillets hovedkampanje begynner. Vi blir introdusert for laget hans, São Paulo, hvor han nå spiller på førstelaget – fire år har gått siden hendelsene i det første spillet. Vår spillerskapte karakter, som også har kommet fra Japan, får sin sjanse på U20-laget etter at en annen spiller har blitt skadet. Det som følger er en typisk japansk manga-/anime-historie, med vennskapets kraft i sentrum og med noen mystiske motstandere som enten har en tragisk fortid eller hvis oppførsel ingen egentlig forstår. «Hvorfor i all verden gjør de dette?»

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Etter å ha dominert ungdomsligaen blir hovedpersonen vår og Tsubasa valgt ut til det japanske U20-landslaget for å kjempe om gull i et nasjonalt mesterskap. Blant motstanderne er selvfølgelig mange av de brasilianske spillerne vi har blitt kjent med tidligere i historien. Historien er delt inn i ulike kapitler, der hver kamp utgjør hoveddelen av hvert kapittel. Det finnes også sidehistorier i hvert kapittel, men disse innebærer hovedsakelig å lese mye tekst for å følge med på hendelser som finner sted parallelt med hovedpersonenes aktiviteter. Hvis du er den typen som liker å få mest mulig ut av alt som skjer, er dette noe du kan gjøre, men det er absolutt ingen forpliktelse til å spille gjennom sideinnholdet.

Siden spillet er basert på en eksisterende manga og anime, er det kanskje ikke så overraskende at historiemodusen er svært teksttung. Dette er ispedd hovedsakelig stillbilder eller korte animasjoner i stedet for lange mellomsekvenser, noe som gjør at det føles mer som en bok eller et magasin enn en film. Grafikken er nydelig og ligner på det vi har sett i serien.

Det er ganske mange spesialtrekk å velge mellom, men kampene kan lett ende opp som en voldsom kamp med taklinger der alle slåss mot alle.

Så jeg ser det sterke fokuset på historien både som noe positivt og noe negativt. For alle som er fan av serien, er dette som en lørdagsglede, men jeg lurer på hvor interessant det er for de som ikke allerede er kjent med serien eller kanskje bare har sett litt av den. Det er her spillmekanikken skal komme inn og fjerne eventuelle tvil. Men gjør den virkelig det? Vel, jeg er ikke så sikker. Det er åpenbart det «over-the-top»-elementet man forventer, med storslåtte spesialangrep og glidende taklinger som sender forsvarere skli halvveis over banen. Dette er et arkadespill, og det er ikke redd for å vise det.

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Samtidig føler jeg at det ikke skjer fullt så mye som i fjorårets Inazuma Eleven: Victory Road. Mens det spillet er action fra start til slutt – hovedsakelig på grunn av det mindre spilleområdet – med spesialangrep til venstre, høyre og midt i banen og en overflod av forskjellige typer skudd, driblinger, taklinger og redninger, føles World Fighters mer som en glidende taklingsfest, spesielt mot datastyrte lag. Løp med ballen, bli glidet inn i. Motstanderen løper med ballen, blir taklet med glidende taklinger. Saken er at de glidende taklingene har svært lang rekkevidde, så du kan takle spillere som lett befinner seg 20 meter unna. Selvfølgelig kan du komme deg rundt dette med noen kule driblinger etterfulgt av et enda kulere skudd, men for meg er det ikke nok action i denne typen spill, spesielt siden mange spillsekvenser føles for langtekkelige.

Historien er delt inn i kapitler som følger det brasilianske ungdomsmesterskapet og et internasjonalt U20-mesterskap.

Dessverre er det heller ikke mange spillmoduser å velge mellom når du først har fått taket på hvordan alt fungerer. Bortsett fra historiemodusen, finnes det standardkamper – både online og offline – samt en treningsmodus. Det er alt. Ingen turneringsmodus eller noe lignende, bare enkeltkamper. Til sammenligning hadde «Inazuma Eleven: Victory Road» en omfattende historiemodus og en annen spillmodus der du kunne spille hver eneste kamp fra hele spillserien, komplett med tilhørende historier. Det var også et lite element av bybygging, flere online-moduser og mer. «Captain Tsubasa 2» føles svært mangelfull i denne sammenhengen.

Historien er strålende, spesielt hvis du allerede er en fan av Captain Tsubasa-serien.

Captain Tsubasa 2: World Fighters Det er et godt spill med grafikk som ikke vil skuffe noen Tsubasa-fan, og med herlig, om enn repeterende, arkadefotball innrammet av en utmerket historie. Dessverre føler jeg imidlertid at jeg gjerne skulle ha likt spillet mer enn jeg faktisk gjør. Mangelen på innhold og det faktum at det raskt blir repeterende på banen, betyr at jeg ikke kommer til å bruke i nærheten av så mange timer på dette som jeg gjorde med Inazuma Eleven: Victory Road.