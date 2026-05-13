Captain Tsubasa 2: World Fighters lanseres i slutten av august

HQ

Kaptein Tsubasa: Rise of New Champions, som selvfølgelig er basert på Captain Tsubasa-mangaen og -animeen, ble uventet en stor hit verden over da det ble lansert til PC, PlayStation 4 og Switch i 2020. Og som ofte er tilfellet etter en slik suksess, er en oppfølger på vei.

Selv om det tok litt lenger tid enn vi hadde forventet, ble Captain Tsubasa 2: World Fighters annonsert for tre måneder siden. Tsubasa er selvfølgelig klar til å sparke til ballen igjen, og denne gangen får han selskap av 109 andre spillbare figurer fra 22 forskjellige landslag - både nye og de som tidligere har dukket opp i mangaen.

Bandai Namco har nå kunngjort at det vil bli utgitt 28. august for PC, PlayStation 5, Switch og Xbox Series S/X i tre forskjellige utgaver :

De tre utgavene



En kopi av spillet



($59,99 / £54,99 / €69,99 / ¥8,470)

Deluxe Edition ($79,99 / £74,99 / €89,99 / ¥11,330)





En kopi av spillet



Sesongkort (seks spillbare figurer og tilpasningsartikler, inkludert uniformer)



Sesongkortbonus (Balltilpasning: Svart ball)



Ultimate Edition ($89.99 / £84.99 / €99.99 / ¥ 12,430)





En kopi av spillet



Sesongpass (seks spillbare figurer og tilpasningsartikler, inkludert uniformer)



Sesongkortbonus (Balltilpasning: Svart ball)



Fem alternative uniformer



Tre alternative balltilpasninger



To målfeiringer



To hovedmenytemaer



To kraftige trekk-kort som låses opp tidlig



Det finnes også forhåndsbestillingsbonuser, og hvis du går for det, får du 2026 Japan National Team & World Youth Jersey Set, tidlig lagopplåsing (Brasil Youth Team) og tidlig tilgang til bakgrunnsmusikk.

Sjekk ut en splitter ny historietrailer nedenfor for dette mildt sagt unike fotballspillet.