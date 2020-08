Jeg hadde et spesifikt håp da jeg så traileren til Captain Tsubasa: Rise of New Champions; jeg ønsket meg noe som minnet om Mario Strikers til GameCube. Altså håpte jeg på et intenst, overnaturlig spill fylt av Mario Kart-aktige våpen, enkle mekanikker, harde taklinger og dommere på latsiden. Nå er spillet her, og selv om Rise Of New Champions ikke nødvendigvis er det jeg ønsket meg er det likevel muligens verdt tiden din!

Personlig har jeg ikke opplevd Captain Tsubasa-serien, som er enda en av Japans manga-og-anime-merkevarer, men jeg ble på tross av det solgt av spillets presentasjon. Jeg setter pris på enkle og gode karakter-modeller, anime-inspirerte animasjoner, godt japansk stemmeskuespill, og god, om litt generisk anime-lignende, musikk. Spesielt må det påpekes hvor artig det var å spille et FIFA-aktig spill med dynamisk musikk som underbygget de spennende øyeblikkene!

I enspiller-modusen "The Journey" blir du tatt gjennom deler av historien til original-serien, hvor du kontrollerer skole-laget til hovedkarakter Tsubasas i kamper mot forskjellige rivaler. Her er alle kvalitetene til presentasjonen til stede, men som en som ikke brydde seg om serien fra før ble jeg ikke nødvendigvis totalt revet med av handlingen. Ikke engang det kapittelet hvor jeg fikk lage min egne karakter i en ganske god skaper-modus hjalp med innlevelsen. Det var fotballkamper, og spillerne var MEGET engasjerte. Jeg, derimot? Bare delvis engasjert, men det handler mest om hva som skjer mellom historie-scenene og i de andre spill-modusene, både online og lokalt.

Gameplayet til Rise Of New Champions er egentlig ganske likt andre fotballspill, men med dramatikken skrudd opp noen hakk. Du kontrollerer den på laget som har ballen, eller som eventuelt er nærmest ballen når du er i forsvar, og det er om å gjøre å score flere mål enn det andre laget før kampen er over.

Kampene foregår mye som i andre fotballspill, med driblinger, cornere, offside, innkast og andre hendelser. Noen ganger bytter kameraet raskt til en dynamisk vinkel for å understreke at denne driblingen var litt fancy, men i praksis er det lite forskjell fra alt det andre som skjer på banen. Det eneste som egentlig er veldig annerledes fra "den virkelige verden", er A: taklinger er tydeligvis en lovlig del av spillet, så jeg har enda til gode å se gule og røde kort, B: enkelte dueller kan ende opp med at hvert lag må trykke fortest mulig på alle knappene sine, og den med mest trening i andre anime-spill, som da klarer å trykke fortest på knappene vinner. Siste store forskjell er C: at enkelte spillere kan aktivere "super-skudd", med dramatiske animasjoner og overnaturlig kraftige spark. Det skal sies at jeg ikke tror disse skuddene har mye større sjanse å føre til poeng enn vanlige spark, da keeperen til motstanderlaget klarte å redde overraskende mange skudd omringet av flammer og merkelige vesener, men de var kule da! Til sammen resulterer dette i en overraskende "realistisk" spillopplevelse, hvor de små "anime-twistene" ikke gjennomsyrer opplevelsen, men heller trekker opp de dramatiske øyeblikkene.

Selv om dette spillet minner om andre fotballspill merkes det at Rise Of New Champions er mindre raffinert på enkelte punkter. Taklinger i spillet aktiveres ikke hvis ikke du er i en bestemt rekkevidde av en motspiller, som gjorde at taktiske taklinger man gjerne prøvde på via muskel-minne fra andre spill her førte til at spilleren ikke gjorde noe som helst siden spillet mente det ikke var rett tid for å takle. De data-kontrollerte spillerne er heller ikke særlig smarte, og jeg opplevde flere ganger at karakterer fra begge lag av en eller annen grunn ikke løp etter ballen, men heller løp i en litt unaturlig sirkel hvor de tydelig ikke visste hva som var rett ting å gjøre i følgende situasjon. De har også andre mangler. Blant annet opplevde jeg å sparke en ball inn i en motstander, men da ballen trillet videre fra mål, tok ikke keeperen ballen, så det ble da selvmål. Jeg antar dette skjedde fordi keeperen ikke ville stoppe en ball fra en på eget lag, men siden ballen trillet i snegletempo, ble det bare dumt... Men jeg fikk mål da, så jeg burde ikke klage?

Dette spillet er ganske bra, og presentasjonen er definitivt det som skinner sterkest her. Dessverre ender opplevelsen opp med å være mye definert av tanken "Ja, dette var greit, men FIFA er jo gøyere å spille." Det er tross alt mange småfeil her som EAs storspill har fikset for mange år siden, og selv om det handler om den kjedelige, virkelige verden er det nok mer verdt pengene hvis du ser etter et fotballspill. Hvis du derimot er en av de som sitter og lengter etter å spille som Tsubasa og vennene er dette spillet for deg. Det har masse god fan-service på lur, og spillet er godt gjennomført. Rise Of The Champions har mange bra små deler, men det er definitivt ikke det beste fotballspillet på markedet.