Captain Tsubasa: Rise of New Champions slippes i august

Du ser på Annonser

Captain Tsubasa: Rise of New Champions ble annonsert i slutten av januar, og nå vet vi endelig når spillet faktisk kommer. Bandai Namco har nylig annonsert at spillet utgis den 28. august.

Fans rundt omkring Europa får muligheten til å velge mellom fire forskjellige utgaver av spillet, enten til Nintendo Switch, PlayStation 4 eller PC. Ved siden av standard og online deluxe editions (hvor sistnevnte inkluderer et character pass med 9 DLC-spillere, Champions Kit, og V Jump Collaboration Kit), vil fansen med de dypeste lommene kunne skaffe et ekte foosball-spill laget av Rene Pierre dekorert med Captain Tsubasa-elementer via spillets Legends Edition, som vil koste svimlende €1,999. Sjekk den ut på bildet nedenfor.

Champions Edition, som vil koste €179.99, kommer med mye av det samme som Legends Edition, blant annet den samme t-skjorten du ser på bildet, samt figuren på 28cm av Oliver Atom (Tzubasa Ozora) fra Master Stars Piece, fire samlerkort og noen broderte merker.

Alle utgavene kan forhåndsbestilles nå via Bandai Namcos offisielle nettbutikk.

Du finner også en ny trailer nedenfor for å varme opp til august.