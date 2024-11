Caravan SandWitch har nå en fotomodus

HQ

Utvikleren Plane Toast har lansert en ny oppdatering for eventyrspillet Caravan SandWitch, og denne bringer en fullt fungerende Photo Mode til spillet. Modusen er tilgjengelig på PC og konsoller, og den kommer også sammen med noen feilrettinger og forbedringer av livskvaliteten.

Mens vi ikke blir fortalt mye om detaljene i Photo Mode, ble feilrettingene skissert i et Steam-blogginnlegg, med disse som de viktigste løsningene.

S tore rettelser :

Fikset et krasj som oppstod når du startet spillet.

Rettet Cepe's quest taxi spline som ikke var synlig.

Middels store rettelser:



Fikset at prestasjonen for samfunnstjeneste ikke ble låst opp for noen brukere.



Mindre fikseringer:



Løste problemer med fransk tekstoversettelse.



Fikset at ordet "Quoi?" ikke ble oversatt når du snakker med Nefle under oppsettsekvensen for akvedukten.



Fikset oversettelsen av navnet på Nomad Seeds-objektet.



Løst problemet med at gravdøren i Lamarrs oppdrag forsvant etter å ha byttet kapittel.



Fikset at noen dørnavn ikke ble oversatt når du bruker antenneskanneren.



Hvis du også er interessert i å sjekke ut Caravan SandWitch, er spillet for øyeblikket 20% avslag på Steam. Ikke gå glipp av vår anmeldelse av spillet for å se om det er noe for deg.