Care Bears får en ny spillefilm fra Warner Bros.

Etter at Barbie beviste at man kan tjene en milliard dollar på en film basert på en dukke, ser det ut til at Warner Bros. og andre store studioer ser etter hvilke IP-er de har liggende som de kan lage en suksessfilm med.

Ved siden av Monopol og Barney the Dinosaur, kommer Care Bears ut av pensjonisttilværelsen for å gå på kino igjen. Ifølge The Hollywood Reporter er en ny Care Bears-film under arbeid fra regissør Josh Greenbaum.

Care Bears dukket først opp på gratulasjonskort på 1980-tallet, og fikk siden sin egen TV-serie og film i 1985. De er kosete bjørner som er kjent for å bære hjertet på ermene i bokstavelig forstand. Bildene på kroppene deres gjenspeiler personligheten deres.

Greenbaum regisserer også The Dink, en pickleball-film med Ben Stiller i hovedrollen, og han skal også regissere en oppfølger til Spaceballs.

