Carl Weathers er død

Jeg har vokst opp med Rocky-filmene, Predator, Happy Gilmore, Arrested Development og lignende, så kveldens nyhet traff meg hardt.

Deadline har fått bekreftet at Carl Weathers døde 1. februar. Den gode nyheten er at den 76 år gamle herren sovnet stille inn, så hvil i fred, Carl.

La oss håpe at dette ikke betyr at Disney erstatter deg med CG eller lignende i The Mandalorian & Grogu og andre Star Wars-prosjekter.