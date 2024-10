Carlo Ancelotti feirer Ballon d'Or-prisen med den mest lakoniske tweeten noensinne, og dedikerer den til Vini og Carvajal

HQ

Vinícius Júnior vant ikke Ballon d'Or for verdens beste fotballspiller, men Real Madrid vant to priser, prisen for beste herreklubb og Johan Cruyff Trophy for beste herretrener til Carlo Ancelotti, priser få kan bestride etter å ha vunnet ligaen og mesterskapet forrige sesong.

To viktige priser som er utilstrekkelige for Madrid (prisen for beste herreklubb har bare blitt delt ut tre ganger tidligere, og trenerpokalen ble delt ut for første gang i år, med Ancelotti som den første vinneren noensinne).

Ingen hentet disse prisene, ettersom klubben bestemte (og beordret) å ikke delta på seremonien i Paris som et tegn på protest, fordi "de ikke skal være der de ikke vil bli respektert", ifølge en offisiell uttalelse sitert i El País.

Ancelotti dedikerer prisen til Vini og Carvajal

Klubben har ikke offentliggjort noen offisiell uttalelse. På sin Twitter-konto takket Ancelotti for prisen på den mest lakoniske og nøkterne måten som er mulig: "Jeg vil takke familien min, presidenten min, klubben min, spillerne mine og fremfor alt Vini og Carvajal."

Ancelotti ønsket å hedre Vinícius Júnior, som ifølge ham selv, klubben og en stor del av pressen burde ha vunnet prisen i år. Men også Carvajal, som klubben mener var kveldens største sjokk: Med Madrid var han med på å vinne ligaen og scoret i Champions League-finalen (sammen med Vini); med Spania var han med på å vinne europacupen (sammen med Rodri).

Til slutt ble Dani Carvajal nummer fire på listene, under Jude Bellingham, som er fraværende i Ancelottis melding.