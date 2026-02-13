Carlo Ancelotti forlenger kontrakten med Brasil med fire nye år, inkludert VM 2030

HQ

Med fire måneder igjen til VM starter, gir noen nasjoner sine landslagstrenere tillit til å bli værende hos dem etter turneringen. I går meldte vi at Thomas Tuchel har fått forlenget sin kontrakt som engelsk landslagssjef til 2028, etter neste EM, og nå kommer det meldinger fra Brasil om at Carlo Ancelottil får en ny avtale frem til 2030.

Den italienske manageren forlot Real Madrid etter forrige sesong, og oppfylte drømmen om å lede historiens mest dekorerte nasjon, men har i det siste slitt med å oppnå stabile og gode resultater. Selv før de har sett prestasjonene deres i VM, melder The Athletic at det bare gjenstår "noen få administrative formaliteter" før Ancelotti signerer en ny kontrakt med Seleção frem til 2030, inkludert VM det året som finner sted i Spania, Portugal og Marokko.

Brasil debuterer i VM om nøyaktig fire måneder, den 13. juni mot Marokko. Ancelotti vil være 70 år når VM i 2030 går av stabelen.